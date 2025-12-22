Inter News 24 Di Gennaro riflette sul momento dell’Inter, tra difficoltà negli scontri diretti, ambizioni scudetto e l’impatto dell’assenza di Dumfries. Il momento dell’ Inter continua a far discutere, soprattutto per le difficoltà mostrate negli scontri diretti contro le principali rivali. Un tema centrale nella corsa scudetto, che rischia di pesare in maniera decisiva nel lungo periodo. A fare il punto è Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi opinionista televisivo, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Secondo Di Gennaro, la situazione in casa nerazzurra è chiara: la società ha già fatto sentire la propria voce e l’obiettivo resta ambizioso, ma il percorso non è privo di ostacoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Gennaro analizza l’Inter: «Vincere lo Scudetto non sarà facile. L’assenza di Dumfries è tanta roba»

Leggi anche: Collovati analizza:«L’Inter e il Napoli favorite per lo scudetto, ma la Roma di Gasperini è già una realtà»

Leggi anche: Inter Milan, Cosmin Contra analizza la sfida: «Può decidere lo Scudetto. Io amico di Chivu, ma tifo sempre le mie ex squadre. Serie A al Milan e Champions all’Inter? Firmerei subito!»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Di Gennaro analizza la Roma di Gasperini Intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, Antonio Di Gennaro ha fatto il punto sulla situazione giallorossa, indicando con chiarezza le principali criticità della squadra di Gasperini, soprattutto in fase offensiva. - facebook.com facebook