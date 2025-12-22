Il legame di Wyler Vetta con l’universo sportivo racing è forte e significativo e, in tal senso, non vi è da stupirsi della collaborazione con la leggendaria Casa motociclistica MV Agusta, in occasione delle celebrazioni per i suoi 80 anni di attività. Gli appassionati, non più giovani, ricorderanno, senz’altro i 75 titoli iridati (38 riferiti a piloti e 37 nel Campionato Costruttori), ottenuti dal 1952 al 1974, e non mancano modelli da strada iconici, quali, ad esempio, la Brutale del 2008. Wyler Vetta ha realizzato una collezione mirata “X MV Agusta”, in cui sono presi in considerazione le linee, i materiali e i codici cromatici che hanno reso il brand motociclistico un must per gli appassionati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dettagli racing e un rosso unico per riuscire a raccontare un’icona

Leggi anche: Dagli aztechi a Hollywood, la pianta rosso fuoco icona del Natale ha un passato straordinario. Ma proviamo a capire anche come garantirle un futuro

Leggi anche: Beatrice Bellucci, l'amica Silvia Piancazzo che era in auto con lei si è svegliata: potrà raccontare i dettagli dell'incidente sulla Colombo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dettagli racing e un rosso unico per riuscire a raccontare un’icona.

Vuoi provare in pista la nuova Street Triple RX Prenota il tuo posto a Cremona Circuit (20 aprile) o Imola (10 giugno): nel 2026 torna la TRIPLE TRACK EXPERIENCE. Info, iscrizioni e dettagli qui > https://www.pistard-racing.it/triumph-triple-track-experience/ - facebook.com facebook