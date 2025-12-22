Denise Ruggeri muore nello scontro tra due navi da crociera sul Nilo | distrutte le cabine la vittima aveva 47 anni A bordo decine di connazionali
Tragedia sul Nilo. Una turista italiana è deceduta per le ferite riportate dopo che la nave da crociera a bordo della quale viaggiava si è scontrata con un'altra imbarcazione. 🔗 Leggi su Leggo.it
