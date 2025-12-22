Denise Ruggeri l’amore per i bambini e l’impegno animalista | chi era la maestra morta nell’incidente sul Nilo
Roma, 22 dicembre 2025 – È finita in tragedia la vacanza di Denise Ruggeri, la 47enne abruzzese morta nella collisione tra due navi da crociera in navigazione sul Nilo. In seguito allo scontro la donna è caduta all’interno della sua cabina, riportando una ferita letale a un polmone. Purtroppo i tentativi disperati di prestarle soccorso sono stati vani. Portata all'ospedale di Esna in condizioni gravi, è deceduta nel reparto di terapia intensiva. Il marito della vittima, sotto choc per l'accaduto, è stato assistito dalle autorità consolari italiane. Il lavoro di maestra e l’amore per gli animali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
