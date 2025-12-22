Denise muore in crociera le immagini spaventose dalla nave | il VIDEO
Le immagini diffuse nelle ore successive parlano da sole e restituiscono la violenza dell’impatto. A bordo della nave da crociera Royal Beau Rivage, uno squarcio profondo nello scafo ha devastato alcune cabine, rendendole inagibili e seminando il panico tra i passeggeri. L’imbarcazione si è scontrata con un altro mezzo nella zona di una chiusa sul Nilo, nei pressi di Luxor, dando origine a un incidente che ha avuto conseguenze tragiche. A perdere la vita è stata una turista italiana. La notizia è stata confermata dalla Farnesina, che ha reso noto il decesso di Denise Ruggeri, 47 anni, originaria dell’Aquila. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
