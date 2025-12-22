Delogu vince Ballando Ora serve un rinnovamento
Ci voleva la finale per far vincere una serata tv a Ballando con le stelle, sabato sera su Raiuno. Con una media di ascolti del 31,7 per cento e 3 milioni e 189mila teleballanti, lo show ha battuto come prevedibile la replica del concerto de Il Volo su Canale 5 che si è fermato al 13,4 per cento con 1 milione e 689mila spettatori. Però, al di là della semplice contabilità televisiva, la vittoria di Andrea Delogu (nella foto) e Nikita Perotti (55% delle preferenze) è la naturale conclusione di uno spettacolo che questa volta Milly Carlucci ha conservato vivido puntata dopo puntata, tenendo bene accesi i fuochi della polemica senza però mai calcare troppo la mano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
