Delogu vince Ballando con le stelle Il papà | Successo dedicato a Evan Andrea ha reagito alla tragedia

"Papà ce l’abbiamo fatta: abbiamo vinto Ballando con le stelle". La telefonata di Andrea Delogu a papà Walter è arrivata nel cuore della notte. "Piangeva ancora per l’emozione. Mi ha detto: preparati che presto ci rivediamo a Rimini, fai già il posto per la coppa nella camera di Evan.", racconta Walter. Dopo la morte di Evan Delogu, il fratello di 18 anni morto in un incidente stradale, Andrea per un po’ ha pensato di ritirarsi da Ballando. Ma dopo una pausa è tornata in tv, allo show di RaiUno e a La porta magica, il programma che conduce su RaiDue. E ha vinto Ballando in coppia con Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

