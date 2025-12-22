Delogu promessa a Nikita | Ti farò vincere il prossimo Ballando Poi messaggio a Fialdini
(Adnkronos) – Andrea Delogu pensa già al prossimo Ballando con le stelle. Appena laureatasi campionessa della 20esima edizione, la conduttrice televisiva e radiofonica non sembra aver ancora concluso il suo percorso nel dance show di Rai 1, arrivato in fondo grazie alle coreografie del maestro Nikita Perotti, con cui è nato un rapporto di amicizia, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
C’è un momento, durante la musica, in cui il tempo sembra fermarsi. Le luci si abbassano, il respiro si fa più lento e ogni passo diventa una promessa mantenuta fino in fondo. Andrea Delogu e Nikita Perotti scendono in pista con un tango argentino che non c - facebook.com facebook
