Delitto di Garlasco una nuova impronta di scarpa insanguinata L’uso del Bloodstain pattern analisys nella nuova indagine

Garlasco (Pavia), 22 dicembre 2025 – Una ‘nuova’ impronta, lasciata dalla suola di una scarpa insanguinata, in cima alle scale d ove fu trovato il corpo di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. L’indiscrezione, lanciata nell’edizione di ieri sera del Tg1, viene attribuita “all’ ultima ricostruzione degli inquirenti ” nell’ambito della riaperta inchiesta della Procura di Pavia che sta indagando nei confronti di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. Dove si trova l’impronta?. L’ impronta della scarpa si troverebbe proprio sul gradino più alto della scala e sarebbe compatibile con la posizione dei piedi del corpo che può aver lasciato sul muro della stessa scala l’ ormai famosa impronta palmare 33, che già i consulenti della Procura hanno attribuito all’indagato (conclusioni contestate dalle consulenze della difesa di Sempio e della famiglia Poggi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

