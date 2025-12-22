Delitto di Garlasco spunta l’impronta insanguinata di una scarpa | Compatibile con la traccia 33 che la procura attribuisce a Sempio

Nuovo colpo di scena sul caso del delitto di Garlasco: sul luogo dell'omicidio di Chiara Poggi, infatti, ci sarebbe una nuova impronta di una scarpa insanguinata, che, secondo la procura di Pavia, sarebbe compatibile con la "traccia 33", ovvero l'impronta palmare ritrovata sul muro della scala che porta alla taverna di casa Poggi che secondo gli inquirenti apparterrebbe ad Andrea Sempio. Secondo l'ipotesi della procura, Chiara Poggi sarebbe stata aggredita proprio sulle scale con l'assassino che poi si sarebbe soffermato a guardare in giù lasciando l'impronta della scarpa e appoggiandosi al muro.

Garlasco, la nuova perizia: “Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con Dna di Sempio”

