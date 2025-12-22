Delitto di Garlasco la rivelazione del Tg1 | nuova impronta di scarpa il cima alle scale
Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti, ci sarebbe una nuova impronta insanguinata di una scarpa in cima alle scale lungo le quale fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi. Ne dà notizia il Tg1 secondo il quale la posizione dell'impronta della scarpa sarebbe compatibile con quella traccia 33 sul muro che la Procura attribuisce ad Andrea Sempio. In sostanza la persona che aggredì Chiara, a giudicare dalle impronte della scarpa e della mano si sarebbe soffermata a guardare sulle scale, appoggiando la mano al muro, lasciando quindi la famosa traccia 33. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Delitto Garlasco, Tg1: nuova impronta di scarpa insanguinata in cima alle scale
Leggi anche: Garlasco, bomba del Tg1: nuova impronta di scarpa in cima alle scale
Garlasco in Tv, l’avvocato di Sempio: “14 punti di contatto con Chiara Poggi”. Poi la rivelazione di De Rensis; Garlasco in TV, la rivelazione del consulente di Stasi dopo l’udienza (e Sempio festeggia); Garlasco in TV: l’udienza decisiva agita Sempio, De Rensis 'glaciale'. Le accuse della famiglia Poggi; Garlasco, battaglia tra consulenti su tre fronti: il disaccordo sul dna sotto le unghie e la suggestione sulla cannuccia.
Delitto di Garlasco, nuova valutazione su un’orma di sangue: verifiche sulla dinamica dell’omicidio - La nuova valutazione sulla scena del delitto risulterebbe coerente con la cosiddetta “traccia 33”, segno con tracce ematiche già noto alle cronache ... ilfattoquotidiano.it
Delitto Garlasco, Tg1: nuova impronta di scarpa insanguinata in cima alle scale - Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima ... msn.com
Delitto Garlasco, l’ex pm Venditti sulle intercettazioni di Sempio: “Autorizzai io rilascio ai legali di Stasi” - L’ex pm Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari nelle nuove indagini per il delitto di Garlasco del 2007, ha rivelato durante un’intervista di aver concesso in prima persona il ... fanpage.it
Delitto di Garlasco, per Andrea Sempio ipotesi di rinvio a giudizio nei primi mesi dell'anno nuovo
Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe emersa una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata individuata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi. L’impronta risulterebbe compatibil - facebook.com facebook
L’inchiesta sul delitto di #Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale. E sarebbe compatibile con la traccia 33 lasciata dall’assassino di Chiara #Poggi. #Tg1 Elena Fus x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.