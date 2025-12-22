Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti, ci sarebbe una nuova impronta insanguinata di una scarpa in cima alle scale lungo le quale fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi. Ne dà notizia il Tg1 secondo il quale la posizione dell'impronta della scarpa sarebbe compatibile con quella traccia 33 sul muro che la Procura attribuisce ad Andrea Sempio. In sostanza la persona che aggredì Chiara, a giudicare dalle impronte della scarpa e della mano si sarebbe soffermata a guardare sulle scale, appoggiando la mano al muro, lasciando quindi la famosa traccia 33. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Delitto di Garlasco, la rivelazione del Tg1: nuova impronta di scarpa il cima alle scale

Leggi anche: Delitto Garlasco, Tg1: nuova impronta di scarpa insanguinata in cima alle scale

Leggi anche: Garlasco, bomba del Tg1: nuova impronta di scarpa in cima alle scale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Garlasco in Tv, l’avvocato di Sempio: “14 punti di contatto con Chiara Poggi”. Poi la rivelazione di De Rensis; Garlasco in TV, la rivelazione del consulente di Stasi dopo l’udienza (e Sempio festeggia); Garlasco in TV: l’udienza decisiva agita Sempio, De Rensis 'glaciale'. Le accuse della famiglia Poggi; Garlasco, battaglia tra consulenti su tre fronti: il disaccordo sul dna sotto le unghie e la suggestione sulla cannuccia.

Delitto di Garlasco, nuova valutazione su un’orma di sangue: verifiche sulla dinamica dell’omicidio - La nuova valutazione sulla scena del delitto risulterebbe coerente con la cosiddetta “traccia 33”, segno con tracce ematiche già noto alle cronache ... ilfattoquotidiano.it