. L’ex 10 ha presenziato a Juve Roma come commentatore Sky. La presenza di Alessandro Del Piero all’Allianz Stadium in occasione dell’ultimo big match tra Juventus e Roma non è passata inosservata, scatenando una vera e propria ondata di nostalgia e speranza tra il popolo bianconero. L’ex capitano, tornato a bordocampo nelle vesti di commentatore per Sky Sport, ha condiviso sul proprio profilo Instagram una serie di scatti che lo ritraggono nel giardino di casa sua, testimoniando un legame con i colori bianconeri che il tempo non sembra aver minimamente scalfito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero e le FOTO dallo Stadium postate sui social: tifosi della Juventus in delirio per il loro capitano

Leggi anche: Locatelli parla da leader dopo Cremonese Juve: il messaggio del capitano sui social fa gasare i tifosi – FOTO

Leggi anche: Locatelli festeggia sui social dopo la vittoria di Coppa Italia: il messaggio del capitano bianconero ai tifosi – FOTO

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Schuurs: si allena al Filadelfia. Le foto postate dall’olandese.

Del Piero-Buffon, una foto scatena la nostalgia dei tifosi Juve: "Ci fate piangere" - La Nazionale di Spalletti ha infatti aperto le porte alle vecchie leggende dell'Italia, celebrando i migliori numeri 10 della storia, regalando così a Del Piero e Buffon un'occasione per incontrarsi. tuttosport.com

Ultim’ora Juve, Del Piero accanto a un altro allenatore: la Foto ufficiale fa sognare - Sette gol incassati senza realizzarne nemmeno uno nelle ultime due gare danno la misura delle problematiche profonde di una squadra lontanissima da quelle che erano le prospettive della vigilia della ... diregiovani.it

Messi come Del Piero, questione di... Stadium! Il rinnovo scatena la nostalgia Juve - Nel 2011, Alessandro Del Piero annunciava il rinnovo con la Juventus davanti a una cattedrale in costruzione: lo Juventus Stadium, che avrebbe segnato ... tuttosport.com

Alex Del Piero ieri sera allo Juventus Stadium con la sua maglia celebrativa - facebook.com facebook

Del Piero at the stadium [ @magicmike_jfc] x.com