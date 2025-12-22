Del Piero con Genny e Pietro Savastano | Spot Sky WiFi Geniale ??

Alessandro Del Piero ospita Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino nel suo salotto per guardare Gomorra Le Origini nella nuova campagna Sky WiFi e Sky TV da oggi in onda. Gli iconici Genny e Pietro Savastano si ritrovano sul divano di Alex mentre scorrono le immagini della serie anni Settanta. Cerlia che una volta si andava da chi aveva la TV, Esposito ribatte che ora con lo streaming si va da chi ha il WiFi veloce, Del Piero conclude ultraveloce come Sky WiFi? Le abitudini cambiano nell'era dello streaming e il luogo di ritrovo diventa la casa di chi ha connessione performante. Sky WiFi ottimizzato per streaming e gaming online incontra la qualità dei contenuti Sky TV con serie originali come Gomorra Le Origini dal 9 gennaio e MasterChef Italia, tutto insieme a prezzo vantaggioso. 🔗 Leggi su Digital-news.it

