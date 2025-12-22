Deco Industrie accelera | fatturato a 258 milioni e investimenti su sicurezza e sviluppo

Deco Industrie accelera: fatturato a 258 milioni e investimenti su sicurezza e sviluppo Fatturato in aumento e crescita costante anche nel 2025 sono i due cardini che caratterizzano l’operato di Deco Industrie, la cooperativa con sede a Bagnacavallo e numerosi stabilimenti tra Romagna, Emilia e Veneto specializzata nella produzione di prodotti di largo consumo confezionato per il settore alimentare e non solo. Questi risultati testimoniano l’impegno dell’azienda nel consolidare la propria posizione sul mercato e nel migliorare

