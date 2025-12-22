Deco Industrie accelera | fatturato a 258 milioni e investimenti su sicurezza e sviluppo
Deco Industrie accelera: fatturato a 258 milioni e investimenti su sicurezza e sviluppo Fatturato in aumento e crescita costante anche nel 2025 sono i due cardini che caratterizzano l’operato di Deco Industrie, la cooperativa con sede a Bagnacavallo e numerosi stabilimenti tra Romagna, Emilia e Veneto specializzata nella produzione di prodotti di largo consumo confezionato per il settore alimentare e non solo. Questi risultati testimoniano l’impegno dell’azienda nel consolidare la propria posizione sul mercato e nel migliorare
Fatturato in aumento e crescita costante anche nel 2025 sono i due cardini che caratterizzano l’operato di Deco Industrie, la cooperativa con sede a Bagnacavallo e numerosi stabilimenti tra Romagna, Emilia e Veneto specializzata nella produzione di prodotti di largo consumo confezionato per il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Manifatturiero, per le industrie piacentine bilancio meno critico: a settembre fatturato in calo del 2,4%
Leggi anche: Da Intesa Sanpaolo 30 milioni di euro a Stefano Ricci per sviluppo all’estero e investimenti
Deco Industrie accelera: fatturato a 258 milioni e investimenti su sicurezza e sviluppo - I risultati sono stati presentati all’assemblea ordinaria dei soci che si è svolta nei giorni scorsi alle Artificerie Almagià di Ravenna ... ravennatoday.it
Deco, fatturato a quota 229 milioni - Il gruppo Deco Industrie ha fatturato 229 milioni di euro nel 2024 (erano 223 nell’anno precedente) con un utile d’esercizio al 31 dicembre 2024 di 10. ilrestodelcarlino.it
Deco, fatturato di 229 milioni: "Ridotti i debiti verso le banche" - Stanislao Giuseppe Fabbrino, amministratore delegato: "Diminuiti gli oneri finanziari" . ilrestodelcarlino.it
Deco Nuvolato Taupe per il Francesca Pasquali Archive: la materia diventa spazio espositivo Nel nuovo Francesca Pasquali Archive, firmato dallo studio @Ciclostile Architettura, il pavimento Deco Nuvolato Taupe diventa parte attiva dell’allestimento: una sup - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.