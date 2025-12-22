De Vrij Inter è sempre più aria di addio Ecco dove vorrebbe andare l’olandese

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 De Vrij Inter, molto probabile un addio nella sessione di mercato invernale. Ecco dove vorrebbe andare il difensore centrale olandese. Con i Mondiali 2026 all’orizzonte, il futuro di Stefan de Vrij sembra allontanarsi definitivamente da Milano. Il difensore centrale olandese, noto per la sua eleganza negli interventi e la grande intelligenza tattica, sta vivendo una stagione ai margini del progetto tecnico. Escluso dalle ultime convocazioni della sua nazionale, il calciatore teme di perdere il treno per la rassegna iridata se non dovesse ritrovare continuità sul campo. Secondo quanto riportato da Goal. 🔗 Leggi su Internews24.com

De Vrij Inter, è sempre più aria di addio. Ecco dove vorrebbe andare l'olandese

