Inter News 24 De Vrij Inter, molto probabile un addio nella sessione di mercato invernale. Ecco dove vorrebbe andare il difensore centrale olandese. Con i Mondiali 2026 all’orizzonte, il futuro di Stefan de Vrij sembra allontanarsi definitivamente da Milano. Il difensore centrale olandese, noto per la sua eleganza negli interventi e la grande intelligenza tattica, sta vivendo una stagione ai margini del progetto tecnico. Escluso dalle ultime convocazioni della sua nazionale, il calciatore teme di perdere il treno per la rassegna iridata se non dovesse ritrovare continuità sul campo. Secondo quanto riportato da Goal. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Vrij Inter, è sempre più aria di addio. Ecco dove vorrebbe andare l’olandese

Leggi anche: Dumfries Inter, ultimi mesi insieme? Ecco dove vorrebbe giocare l’olandese

Leggi anche: Inter, De Vrij pronto a salutare: quattro offerte per il difensore olandese

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calciomercato Inter Musmarra | Da quando è arrivato Marotta l’idea è quella di mantenere una dorsale italiana; Calciomercato Inter il futuro di Dumfries è sempre più in bilico! Cosa cambia col nuovo agente; Josep Martinez si è preso l’Inter? Segnali incoraggianti col Bologna ora sfida Sommer! E per il futuro…; Gila Inter il grande sogno per la difesa è lui! Marotta può far leva su quel fattore per convincere Lotito.

Mercato Inter, De Vrij pronto a dire addio: quattro club sul centrale olandese - Stefan De Vrij è sempre più deciso a lasciare l'Inter nel mercato di gennaio: quattro club hanno puntato il difensore olandese. spaziointer.it