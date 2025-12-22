De Siervo | Primi a portare la Supercoppa all’estero Già successo nel ’93 con il Milan

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della finale di Supercoppa a Riad tra Napoli e Bologna, l'AD della Lega Serie A Luigi De Siervo ha rilasciato delle parole: l'esempio del Milan nel 1993. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

de siervo primi a portare la supercoppa all8217estero gi224 successo nel 821793 con il milan

© Pianetamilan.it - De Siervo: “Primi a portare la Supercoppa all’estero. Già successo nel ’93 con il Milan”

Leggi anche: De Siervo: “La prossima Supercoppa non si giocherà in Arabia. Milan-Como a Perth …”

Leggi anche: De Siervo e la Serie A all’estero: “Non solo Milan-Como. Proposto anche all’Inter, che ha rifiutato”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

De Siervo entusiasta di Milan-Como a Perth: Siamo i primi che...; Inter ko, rigori surreali! Immobile porta il Bologna in finale di Supercoppa. Le dichiarazioni; De Siervo: «Milan-Como a Perth? Dobbiamo mettere al centro i tifosi internazionali, come le leghe americane; Bologna, Immobile: Napoli in un grande momento, ma vogliamo portare la Coppa a casa. Per me sarà una gara speciale.

de siervo primi portareDe Siervo: "I primi ad andare in Arabia per la Supercoppa: lo rivendichiamo fortemente" - In occasione della finale di Supercoppa Italiana che stasera si giocherà a Riad tra Napoli e Bologna, l'ad della Lega di Serie A Luigi De Siervo p intervenuto a ... milannews.it

De Siervo entusiasta di Milan-Como a Perth: "Siamo i primi che..." - L'amministratore delegato della Serie A ha parlato della scelta presa sulla sfida di campionato tra rossoneri e lariani, che si disputerà in Australia: cos'ha detto ... msn.com

de siervo primi portareDe Siervo: “Varie richieste per la prossima edizione di Supercoppa” - Luigi De Siervo ha parlato a Italia 1 prima della sfida tra l'Inter e il Bologna valida per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. tuttojuve.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.