De Rossi uno sguardo a Roma-Genoa | All' Olimpico da avversario? Sarà particolare

Lunedì 29 dicembre 2025, Daniele De Rossi vivrà un momento speciale affrontando la Roma, club con cui ha trascorso molti anni della sua carriera, ora in veste di allenatore del Genoa. La partita all'Olimpico rappresenta un'occasione significativa per De Rossi, che si troverà dall'altra parte del campo rispetto alla sua lunga storia con i giallorossi. Un match che suscita interesse e curiosità tra gli appassionati di calcio.

Roma, 22 dicembre 2025 – Lunedì 29 dicembre sarà una giornata particolare per Daniele De Rossi, dato che il suo Genoa affronterà un'altra squadra che è stata sua per tantissimi anni, la Roma. DDR è un'assoluta bandiera della squadra giallorossa, con 616 presenze totali, che lo collocano al secondo posto tra i giocatori con più apparizioni con la maglia della Roma, dietro solo a Francesco Totti, primo con 785. Il legame tra De Rossi e la Roma va oltre il tempo e lo spazio: dopo aver salutato la Capitale il 26 maggio del 2019, DDR è andato in Argentina al Boca Juniors, squadra con la quale ha giocato fino al 6 gennaio del 2020, per poi iniziare la carriera da allenatore.

Genoa, De Rossi si commuove pensando alla Roma e rivela cosa fece da disoccupato - Il tecnico del Genoa De Rossi difende la squadra, racconta il periodo senza lavoro e si emoziona pensando ad un'analogia tra i liguri e la Roma ... sport.virgilio.it

De Rossi: “Una carriera nella Roma? Ho preso la mia decisione e non ho rimpianti” - Inglese fluente, ampi sorrisi, tanta voglia di raccontare il suo amore per la Roma: Daniele De Rossi è tornato a parlare nel corso della nuova puntata di "The Overlap on Tour: Unseen". corrieredellosport.it

