De Rossi emoziona in tv | Quando non mi prendeva nessuno avevo preparato un video
L'orgoglio dell'allenatore lenisce la delusione per una sconfitta beffa con l'Atalanta. DDR sceglie un esempio a effetto: "Da ora in poi, voglio presentarmi con questa gara qua e questa squadra che mi rappresenta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Colombo carica il Genoa: "Mi sento rinato. De Rossi? Molto preparato, un vero condottiero"
Leggi anche: Moscardelli: “Non sono diventato un milionario. De Rossi mi scrisse per un tatuaggio: sei matto?”
De Rossi torna a Roma e fa una sorpresa al figlio: il video che commuove tutti; De Rossi torna a casa, il rientro sorprende il figlio: che emozione!; Un grande Roberto Benigni emoziona con il racconto Pietro - Un uomo nel vento; De Rossi torna a Roma e fa una sorpresa al figlio: il video è commovente.
De Rossi emoziona in tv: “Quando non mi prendeva nessuno avevo preparato un video” - DDR sceglie un esempio a effetto: “Da ora in poi, voglio presentarmi con questa gara qua e questa squadra che mi ... fanpage.it
Hanno fatto innamorare al primo sguardo. Hanno acceso lo sguardo, giorno dopo giorno. E oggi sono quel regalo che emoziona ancora prima di essere aperto Rossi come il Natale. A.I.CONICI per natura. Un rituale quotidiano che avvolge, valorizza, trasfor - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.