De Rossi emoziona in tv | Quando non mi prendeva nessuno avevo preparato un video

L'orgoglio dell'allenatore lenisce la delusione per una sconfitta beffa con l'Atalanta. DDR sceglie un esempio a effetto: "Da ora in poi, voglio presentarmi con questa gara qua e questa squadra che mi rappresenta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

