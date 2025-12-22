De Napoli | Squadra che ha maggiormente messo in difficoltà Conte? Il Bologna di Italiano

De Napoli ha evidenziato come il Bologna di Italiano sia stata la squadra che ha creato maggiori difficoltà a Conte. Ha inoltre espresso ammirazione per la tenuta mentale del Napoli, sottolineando come oggi si vedano meno talenti rispetto al passato, con riferimenti a calciatori storici come Maradona, considerato inarrivabile nel tempo.

De Napoli: “La squadra che maggiormente ha messo in difficoltà Conte è stata quella di Italiano, assenze? Sono impressionato dalla tenuta mentale del Napoli, in giro vedo pochi talenti, mancano i calciatori di una volta, Maradona inarrivabile nei secoli dei secoli”. Ferdinando De Napoli, ex centrocampista del Napoli vincitore della Supercoppa nel 1990, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: Napoli-Bologna, un mese dopo.. “La squadra che maggiormente ha messo in difficoltà Conte è stata quella di Italiano, che nelle sue quattro sconfitte in campionato è andato in sofferenza proprio contro il ritmo dei rossoblù. 🔗 Leggi su Parlami.eu

