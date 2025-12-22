De Napoli sicuro | Supercoppa? Giusto che la finale sia tra Napoli e Bologna e sullo scudetto indovinate la mia preferenza

Inter News 24 L’ex calciatore del Napoli, Fernando De Napoli, si è espresso così in vista della finale di Supercoppa Italiana tra i partenopei e il Bologna. Protagonista dell’epoca d’oro partenopea, Fernando “Rambo” De Napoli, simbolo del Napoli dei primi scudetti e della Supercoppa del 1990, analizza il momento attuale degli azzurri di Conte alla vigilia della sfida contro il Bologna in un intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. LE FINALISTE E NUOVO FORMAT DELLA SUPERCOPPA – « E per me è giusto così, lo ha deciso anche il campo. Ma poi bisogna anche accettare le innovazioni: una manifestazione del genere fa storcere il muso, capisco le ragioni del cuore, ma produce benefici economici ». 🔗 Leggi su Internews24.com

