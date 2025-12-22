De Luca | Grazie a noi la nuova giunta della Campania può non fare niente per 3 anni – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 22 dicembre 2025 "Se la nuova giunta regionale si limitasse soltanto a concretizzare le cose che sono in corso e che abbiamo programmato avrebbe da lavorare per almeno tre anni senza fare niente. Se soltanto non ci si distrae e si dà attuazione alle cose che abbiamo già programmato deciso, finanziato e in qualche caso appaltato, la Campania può avere tre anni di serenità e il governo regionale può avere tre anni di lavoro impostato", così Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

