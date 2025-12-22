De Luca | Grazie a noi la nuova giunta della Campania può non fare niente per 3 anni – Il video
(Agenzia Vista) Napoli, 22 dicembre 2025 "Se la nuova giunta regionale si limitasse soltanto a concretizzare le cose che sono in corso e che abbiamo programmato avrebbe da lavorare per almeno tre anni senza fare niente. Se soltanto non ci si distrae e si dà attuazione alle cose che abbiamo già programmato deciso, finanziato e in qualche caso appaltato, la Campania può avere tre anni di serenità e il governo regionale può avere tre anni di lavoro impostato", così Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: De Luca: “Grazie a noi la nuova giunta della Campania può non fare niente per 3 anni”
Leggi anche: De Luca torna a parlare: "Grazie a noi la nuova giunta Campania può non far niente per 3 anni"
De Luca dalla diretta social: «Grazie a noi la nuova Regione potrebbe anche non lavorare per tre anni»; De Luca torna a parlare: Grazie a noi la nuova giunta Campania può non far niente per 3 anni; De Luca: Grazie a noi la nuova giunta della Campania può non fare niente per 3 anni; De Luca torna a parlare: 'Grazie a noi la nuova giunta Campania può non far niente per 3 anni'.
De Luca: Grazie a noi la nuova giunta della Campania può non fare niente per 3 anni - "Se la nuova giunta regionale si limitasse soltanto a concretizzare le cose che sono in corso e che abbiamo programmato avrebbe da lavorare per almeno tre anni senza fare niente. ilgiornale.it
De Luca torna a parlare: "Grazie a noi la nuova giunta Campania può non far niente per 3 anni" - Il governatore uscente rivendica il lavoro svolto: "Se non ci si distrae, ci sono opere e fondi già programmati e appaltati". salernotoday.it
Campania, De Luca: 'Grazie a noi nuova giunta può non far niente per 3 anni' - La definisce una "operazione di trasparenza" ma Vincenzo De Luca, presidente uscente della Regione Campania, nella consueta diretta Fb mette in chiaro che "se la nuova giunta regionale si limitasse so ... lostrillone.tv
De Luca: Grazie a noi la nuova giunta della Campania può non fare niente per 3 anni
#Campania - De Luca torna a parlare : " Grazie a noi la nuova Giunta Campania non può far niente per 3 anni" #Politica #DeLuca #Giunta #GovernatoreUscente #LeggeBilancio #NanoTV - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.