"> Nel giorno della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Radio Serie A, offrendo parole che vanno oltre la semplice rivalità sportiva e toccano cultura, storia e visione imprenditoriale. «Bologna è una città che sta nel mio cuore – ha dichiarato De Laurentiis – poi in campo siamo avversari, ma lì ho fatto dei film divertentissimi». Un legame personale e professionale che affonda le radici nel passato del patron azzurro, che ha voluto sottolineare anche il valore culturale del capoluogo emiliano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Laurentiis tra Napoli e Bologna: «Città che porto nel cuore, Saputo presidente di valore»

Leggi anche: Telefonata tra Conte e De Laurentiis dopo Bologna-Napoli

Leggi anche: De Laurentiis torna a far discutere: che frecciata dal presidente del Napoli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dagli applausi di Napoli alla sfida di Riad: il feeling tra ADL e Italiano, anche per il futuro; Napoli-Bologna, De Laurentiis incontra Saputo: ecco di cosa hanno parlato – Mattino; Italiano: Una volta De Laurentiis è entrato in spogliatoio e mi ha…; Supercoppa italiana Napoli-Bologna: De Laurentiis e Saputo con Bander Bin Mogren.

Aurelio De Laurentiis: “Viva Napoli, viva Bologna…E che vinca il migliore” - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A nel giorno della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna “Bologna è una città che sta nel mio cuore, poi sia ... 100x100napoli.it