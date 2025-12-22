De Laurentiis tra Napoli e Bologna | Città che porto nel cuore Saputo presidente di valore
"> Nel giorno della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Radio Serie A, offrendo parole che vanno oltre la semplice rivalità sportiva e toccano cultura, storia e visione imprenditoriale. «Bologna è una città che sta nel mio cuore – ha dichiarato De Laurentiis – poi in campo siamo avversari, ma lì ho fatto dei film divertentissimi». Un legame personale e professionale che affonda le radici nel passato del patron azzurro, che ha voluto sottolineare anche il valore culturale del capoluogo emiliano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Telefonata tra Conte e De Laurentiis dopo Bologna-Napoli
Leggi anche: De Laurentiis torna a far discutere: che frecciata dal presidente del Napoli
Dagli applausi di Napoli alla sfida di Riad: il feeling tra ADL e Italiano, anche per il futuro; Napoli-Bologna, De Laurentiis incontra Saputo: ecco di cosa hanno parlato – Mattino; Italiano: Una volta De Laurentiis è entrato in spogliatoio e mi ha…; Supercoppa italiana Napoli-Bologna: De Laurentiis e Saputo con Bander Bin Mogren.
Aurelio De Laurentiis: “Viva Napoli, viva Bologna…E che vinca il migliore” - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A nel giorno della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna “Bologna è una città che sta nel mio cuore, poi sia ... 100x100napoli.it
RADIO TV SERIE A - Supercoppa Italiana, Napoli, De Laurentiis: "Bologna è una città che sta nel mio cuore, ci troviamo per molti punti di vista gemellati, Saputo è un bravo ... - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Tv Serie A nel giorno della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna. napolimagazine.com
De Laurentiis: «Napoli e Bologna sono gemellate sotto tanti punti di vista, il cibo in primis» - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato della finale di Supercoppa che gli azzurri disputeranno contro il Bologna. ilnapolista.it
Le parole del presidente De Laurentiis nel giorno della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna Il numero uno del club azzurro, intervistato da Lega Serie A, ha fatto i complimenti al Bologna, al suo presidente Joe Saputo e alla città, alla quale s - facebook.com facebook
Le parole di Aurelio De Laurentiis sull'organizzazione dell'Arabia Saudita Il presidente del Napoli ha parlato a SportMediaset delle differenze organizzative viste in Arabia Saudita e le difficoltà in Italia, augurandosi anche di vedere operai all'opera 24 ore s x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.