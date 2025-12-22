Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive della Supercoppa italiana (stasera alle 20 su Italia 1 la finale contro il Bologna di Vincenzo Italiano) e anche dei conti del Napoli, in particolare della mancanza di uno stadio di proprietà, un’assenza che rischia di compromettere la gestione altrimenti perfetta del presidente del Calcio Napoli. Ecco cosa scrive Corbo: In controluce con le milanesi svetta il modello Napoli: nel calcio italiano è possibile fare impresa senza lanciare Sos a soccorsi finanziari dall’estero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Se davvero vuole costruire lo stadio, De Laurentiis ingaggi un Conte della diplomazia e delle relazioni istituzionali Una figura alla Richelieu che abbia pieni poteri e assoluta autonomia (come il tecnico). Adl ha tanti pregi ma i tempi e i meccanismi della politic; De Laurentiis sogna in grande: Voglio lo stadio e la Formula 1 a Napoli; De Laurentiis va veloce: Voglio lo stadio e sogno la Formula 1 a Napoli. Che differenza tra noi e Milano!; Bari, De Laurentiis jr: “Lo stadio vuoto non aiuta, è autolesionismo”.

De Laurentiis senza lo stadio perde 100 milioni l’anno: la sua gestione rischia di essere incompiuta (Corbo) - De Laurentiis senza stadio è un amministratore quasi perfetto che si ferma all'ultimo incrocio. ilnapolista.it