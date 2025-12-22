De Laurentiis | Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha espresso soddisfazione per la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Bologna. Ha sottolineato l'impegno del gruppo e il fatto che questa vittoria rappresenta un’altra tappa importante nella storia del club. Il successo conferma il percorso positivo della squadra e la determinazione a continuare su questa strada.

Dopo la vittoria contro il Bologna che vale al Napoli la Supercoppa Italiana, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis ha festeggiato su X Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia. Forza Napoli Sempre!

