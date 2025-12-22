De Laurentiis | Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha espresso soddisfazione per la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Bologna. Ha sottolineato l'impegno del gruppo e il fatto che questa vittoria rappresenta un’altra tappa importante nella storia del club. Il successo conferma il percorso positivo della squadra e la determinazione a continuare su questa strada.

Dopo la vittoria contro il Bologna che vale al Napoli la Supercoppa Italiana, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis ha festeggiato su X Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia. Forza Napoli Sempre! Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia. Forza Napoli Sempre! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 22, 2025 L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

de laurentiis orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia

© Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia»

Leggi anche: Moggi su Conte: «Vi svelo di questo patto tra lui e De Laurentiis, lui è uno che dice ciò che pensa. Futuro? Dico questo»

Leggi anche: Calcio Napoli, De Laurentiis: “Orgoglioso di Conte, un uomo vero. Tra noi sintonia speciale”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Napoli e Bologna, assalto al tesoro arabo: la Supercoppa Italiana può valere 11 milioni di euro; Italiano: Il Napoli è forte ma daremo il massimo. Conte? Uno dei migliori al mondo; Tutti pazzi per Marianucci, Schira: Quattro squadre di A l'hanno chiesto in prestito! C'è un club in pole; Supercoppa, Italiano: «Orgogliosi di essere qui con tanti bolognesi. Immobile, c'è stato il timore di rifarsi male.

de laurentiis orgoglioso gruppoDe Laurentiis: “Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia” - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sul social X esprime tutta la ... forzazzurri.net

Napoli-Bologna, gli azzurri vincono la Supercoppa: è il trionfo di De Laurentiis - È tornato a farsi sentire Aurelio De Laurentiis, patron di un Napoli che ha saputo mettere ancora una volta le mani sul trofeo. msn.com

Il Napoli vince la Supercoppa, De Laurentiis: "Orgoglioso di questo gruppo!" - Subito dopo il fischio finale, Aurelio De Laurentiis ha pubblicato un post sui suoi canali social. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.