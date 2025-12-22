De Laurentiis gongola | Era dai tempi di Maradona che non vincevamo così Conte un maestro avevate dubbi? Poi vi racconterò la vera storia del decimo posto

De Laurentiis: «Era dai tempi di Maradona che non vincevamo così. Conte un maestro, avevate dubbi?». Così il presidente del Napoli. Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana contro il Bologna, il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato dichiarazioni cariche di orgoglio ai microfoni di Mediaset. Il patron azzurro ha celebrato la vittoria per 2-0 ottenuta a Riyadh, un successo che non solo vendica la precedente sconfitta in campionato, ma arricchisce il palmarès del club con il primo trofeo della gestione Antonio Conte. Il presidente ha voluto sottolineare l’eccezionalità del traguardo raggiunto, definendo Conte un “maestro” capace di valorizzare l’intera rosa nonostante i numerosi infortuni che hanno condizionato la stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

