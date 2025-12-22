Il Napoli si giocherà, domani sera, la finale della Supercoppa Italiana contro il Bologna in Arabia Saudita. Con l’occasione, ai microfoni di ‘SportMediaset’, ha parlato Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha espresso un pensiero netto sull’Arabia e non solo: parole chiare anche sull’Italia e su Napoli. Di seguito tutti i dettagli. De Laurentiis parla chiaro: ecco cos’ha detto sull’Arabia, sull’Italia e su Napoli. Aurelio De Laurentiis ha parlato così a ‘SportMediaset’: “In Arabia ci sono due milioni di operai che lavorano per tre turni al giorno per 24 ore su 24. Mi piacerebbe che ciò accadesse anche a Napoli e Roma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

De Laurentiis, dichiarazioni nette sull'Arabia: il presidente ha parlato chiaro

