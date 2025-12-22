Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non resiste ed è il primo ad arrivare ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria della Supercoppa squadra di Conte. Nel suo commento sulla vittoria e sulla qualità del Napoli, il patron azzurro si auto elogia e non perde l’occasione di lanciare l’ennesima stoccata, senza citarlo, a Luciano Spalletti. «Noi crediamo che la squadra fosse forte anche tre anni fa, due anni fa, ma c’è sempre un ricambio importante dove gli allenatori devono trovare una sintesi con i calciatori. Conte è un maestro e non ha avuto bisogno di tanto tempo pre vincere. Io credo di aver sbagliato molto poco con i registi e anche con gli allenatori, qualche giornalista mi rimprovera di aver sbagliato dopo lo scudetto arrivando al decimo posto, poi un giorno vi racconterò cosa è successo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis ce l’ha ancora con Spalletti: «Un giorno racconterò cos’è successo nel finale dell’anno del terzo scudetto»

