De Grandis esalta il lavoro di Spalletti | La Juve si è avvicinata e non solo alla Roma C’è già una grande differenza rispetto alla precedente gestione

De Grandis elogia la gestione Spalletti: bianconeri a un passo dalla Champions e con gerarchie definite dopo l’addio alle rotazioni continue. La vittoria nel big match contro la Roma non ha portato solo tre punti fondamentali, ma ha sancito la definitiva rinascita della Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti. Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha offerto un’analisi lucida e puntuale del momento bianconero, sottolineando come la percezione della stagione sia radicalmente mutata nel giro di poche settimane. Approfittando dello stop forzato delle quattro big impegnate in Supercoppa, la Vecchia Signora ha accorciato sensibilmente la classifica, portandosi a una sola lunghezza dal quarto posto occupato proprio dai giallorossi e riaccendendo, seppur con cautela, le speranze di agganciarsi al carro scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

