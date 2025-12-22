Avrebbero dovuto distruggere l’export e i Pil europei, secondo le prefiche della sinistra ma i dazi imposti da Donald Trump all’Europa non hanno avuto l’effetto terrifico. Anzi, l’export vola, soprattutto quello italiano, e il Prodotto interno lordo tiene. I dati. Secondo stime della Federal Reserve, i dazi hanno aggiunto tra lo 0,3 e lo 0,5% all’inflazione nel corso dell’anno, complicando il lavoro della Banca centrale e comprimendo i consumi di alcune fasce di reddito. Come sottolinea Moneta, “I Pil europei non hanno cambiato rotta in modo significativo, quelli asiatici hanno continuato a crescere, magari un po’ meno velocemente, ma senza inversioni traumatiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dazi, tanto rumore per nulla: nel 2025 balzo delle esportazioni dei prodotti made in Italy (anche negli Usa)

