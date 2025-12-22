David Neres è l'uomo in più del Napoli in Supercoppa | con due magie pure ha annientato il Bologna

David Neres si è dimostrato decisivo nella vittoria del Napoli in Supercoppa Italiana, contribuendo con una doppietta che ha permesso alla squadra di superare il Bologna. La sua prestazione ha evidenziato il ruolo importante che l’attaccante brasiliano sta assumendo nel progetto partenopeo, portando alla conquista di un trofeo prestigioso.

Con una doppietta di David Neres il Napoli è riuscito a battere il Bologna ed ha vinto così per la terza volta la Supercoppa Italiana. Neres vince per la terza volta in giro per l'Europa una Supercoppa e dopo la partita ha fatto il modesto.

