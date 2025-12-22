Darmian e Acerbi niente Atalanta | ecco quando torneranno

Smaltita l’amarezza per l’eliminazione ai rigori contro il Bologna nella semifinale di Supercoppa, l’Inter ha già spostato la concentrazione sull’ultimo impegno del 2025. Domenica 28 dicembre i nerazzurri faranno visita all’Atalanta al Gewiss Stadium, in una sfida che si annuncia tutt’altro che semplice. La Dea arriva infatti in un momento positivo, rinvigorita dal cambio in panchina e reduce dal successo contro il Genoa. Per Cristian Chivu, però, l’avvicinamento alla trasferta di Bergamo non porta buone notizie dall’infermeria. Come riferito da Sky Sport, l’unico giocatore recuperato è Piotr Zielinski: il centrocampista, uscito con i crampi nel finale contro il Bologna, sarà regolarmente a disposizione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

