Danno erariale con colpa grave? Il responsabile risarcirà solo il 30% | i magistrati della Corte dei conti contro la riforma del governo Meloni

Non solo manovra. Dopo Natale e prima di Capodanno, il Senato sarà chiamato a votare il ddl “Funzioni della Corte dei Conti” già approvato dalla Camera. La riforma della Corte dei Conti diverrà legge, col favore delle festività. Oggi l’ Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei Conti ha svolto una conferenza stampa per sollevare le criticità del testo ed auspicare che le modifiche proposta, finora ignorate, vengano prese in considerazione. “Noi non parliamo di politica”, dicono durante la conferenza stampa i magistrati contabili, evitando di commentare quanto disse il presidente del Consiglio lo scorso ottobre, quando scrisse di ‘ intollerabile invadenza ’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Danno erariale con colpa grave? Il responsabile risarcirà solo il 30%”: i magistrati della Corte dei conti contro la riforma del governo Meloni Leggi anche: Ponte sullo Stretto, l’esperta spiega perché il governo rischia il danno erariale dopo stop Corte dei Conti Leggi anche: Corte dei Conti contro Arcuri: causa immunità impossibile definire danno erariale in pandemia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Silenzio assenso, meno controlli: è la scure sulla Corte dei conti; Agenzia delle Entrate, nuovi ingressi in Lombardia. Il punto del webinar Fp Cgil; Corte dei conti, la riforma pronta per il voto finale. Dolo e colpa grave per la Capitana medico, ma anche un’assoluzione - Gentile Direttore, alla fine, l’interessata ha chiesto il collocamento in congedo, ma l’attività libero- quotidianosanita.it

Linee guida generiche non bastano a determinare condanna per danno erariale. Medico assolto dalla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna - Secondo i giudici la sola condotta difforme alle linee guida non è sufficiente per sostenere che vi sia nesso causale tra il loro mancato rispetto e l’evento dannoso. quotidianosanita.it

Danno erariale, dirigente dell'Asp di Cosenza dovrà risarcire un milione di euro - La Corte dei Conti ha condannato un dirigente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al risarcimento del danno erariale per il valore di un milione di euro. rainews.it

Report. . Riforma della Corte dei Conti. La “paura della firma” e il risarcimento contenuto del danno erariale In nome della “Paura della firma” da parte degli amministratori che – a detta della maggioranza di governo – rischia di ritardare se non addirittura par - facebook.com facebook

I centri in #Albania: uno spreco di soldi pubblici L'esposto di @ActionAidItalia alla corte dei conti per danno erariale e segnalazione all’ANAC sulla gestione «Una distorsione ancora più grave considerando l’illegittimità del "modello" ItaliaAlbania» meltingpot x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.