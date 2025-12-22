Dani Alves si compra una squadra per tornare a giocare a 42 anni dopo il caso di violenza sessuale

Dani Alves, dopo essere stato assolto dalle accuse di violenza sessuale, ha deciso di investire nel mondo del calcio acquistando una quota del São João de Ver, squadra di terza divisione portoghese. Questa scelta rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale e personale, dimostrando l'intenzione di continuare a partecipare attivamente al calcio. La sua esperienza potrà contribuire allo sviluppo della squadra e alla crescita del club.

