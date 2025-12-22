Dallo scafista libico all’anziano uxoricida | chi sono i 5 detenuti che hanno ricevuto la grazia da Mattarella

C’è Alla Hamad, lo scafista libico che è in prigione da 10 anni. C’è Franco Cioni, classe 1948, che a 74 anni, nel 2021, ha ucciso la moglie malata terminale. E poi Zeneli Bardhy l, kosovaro residente nelle Marche, condannato per un’evasione dai domiciliari. E ancora Alessandro Ciappei, in carcere per una vecchia condanna per truffa e Gabriele Spezzuti, detenuto per droga. Sergio Mattarella ha firmato per tutti e cinque altrettanti decreti di grazia, con il parere favorevole del Ministero della Giustizia. Lo comunica una nota il Quirinale. I provvedimenti del presidente della Repubblica riguardano nel dettaglio cinque vicende, così riassunte dagli uffici del Colle. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

