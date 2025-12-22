Quando la fibra si sposa con le rinnovabili. Fibercop, la società proprietaria della rete una volta in pancia a Tim e controllata dal fondo americano Kkr ed Enercop, operatore attivo nella fornitura di servizi energetici, hanno avviato il progetto Solare, iniziativa che mira a integrare la produzione di energia fotovoltaica nelle infrastrutture di Fibercop su tutto il territorio nazionale. Obiettivo, realizzare di oltre 2 mila impianti e circa 200 gigawattora di energia rinnovabile entro il 2027, per incrementare in modo sostanziale l’autosufficienza energetica della rete di Fibercop (la prima fase esecutiva prevede l’installazione di 26 impianti con completamento entro l’inizio del 2026). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dalle telecomunicazioni alle rinnovabili, cosa faranno FiberCop e Enercop

Leggi anche: La Scossa, i governatori regionali e il rebus delle rinnovabili. Giani: «Per atti impopolari dobbiamo esser incentivati». Rocca: «Ok alle rinnovabili ma no a nuovi impianti nella Tuscia»

Leggi anche: Sciopero trasporto aereo 17 dicembre, stop a voli dalle 13 alle 17, garantite le fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Progetto solare, cosa faranno FiberCop e Enercop - Fibercop, la società proprietaria della rete una volta in pancia a Tim e controllata dal fondo americano Kkr ed Enercop, operatore attivo nella fornitura ... formiche.net