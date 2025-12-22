Dalle Novate alla Cattedrale | le celebrazioni con il Vescovo nel tempo di Natale
Il programma delle celebrazioni del tempo di Natale presiedute dal vescovo mons. Adriano Cevolotto:Mercoledì 24 dicembre, in Cattedrale a Piacenza alle ore 22,30 veglia di preghiera; alle ore 23 il Vescovo presiede la messa della notte di Natale.Giovedì 25 dicembre, alle ore 9 celebra la messa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
