Dalle escort portate a casa di Berlusconi alla droga | Gianpaolo Tarantini ha finito di scontare l’ultima condanna

Gianpaolo Tarantini domenica ha finito di scontare l’ ultima condanna. Si chiude così per l’imprenditore barese oggi 50enne – divenuto noto tra il 2008 e il 2009 per aver portato escort alle cene nelle residenze private di Silvio Berlusconi (allora presidente del Consiglio) – la vicenda giudiziaria dopo oltre sedici anni e undici processi. Domenica è stato il suo ultimo giorno di servizi sociali. Ha trascorso, complessivamente, 29 giorni in carcere, 11 mesi agli arresti domiciliari e poco più di cinque anni in affidamento in prova ai servizi sociali. In quest’ultimo caso si è occupato della distribuzione di pasti e abiti ai bisognosi, ha insegnato a un ex detenuto disabile il lavoro del commesso, ha fatto un percorso psicoterapeutico e ha lavorato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

