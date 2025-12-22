Dall' aumento dell' età a Opzione donna | chi viene beffato dalle novità sulle pensioni
Dall'aumento dell'età a Opzione donna, le novità sul sistema pensionistico hanno suscitato molte discussioni. Il dossier ha rischiato di compromettere l'approvazione della manovra 2026 in Senato, ma alla fine la maggioranza ha trovato un accordo su alcuni punti. Diverse misure sono state temporaneamente accantonate per favorire la continuità del processo legislativo.
Il dossier pensioni ha rischiato di bloccare l'iter della manovra 2026 in Senato. Alla fine la maggioranza ha trovato una quadra sul capitolo previdenza e diverse misure messe sul tavolo sono state - per il momento - accantonate. Ma nel testo della legge di bilancio entrano comunque una serie di.
