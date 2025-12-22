Dalla prossima primavera riprenderanno i voli dal Catullo a Comiso

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aeroporto Catullo di Verona espande i propri orizzonti grazie a Volotea, che ha annunciato il ripristino del collegamento diretto con Comiso per la stagione 2026.A partire dal 31 marzo 2026, i passeggeri in partenza dallo scalo scaligero potranno nuovamente raggiungere il sud-est della Sicilia. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Dalla prossima primavera riprenderanno i voli dal Catullo a Comiso.

