Dalla prossima primavera riprenderanno i voli dal Catullo a Comiso
L'aeroporto Catullo di Verona espande i propri orizzonti grazie a Volotea, che ha annunciato il ripristino del collegamento diretto con Comiso per la stagione 2026.A partire dal 31 marzo 2026, i passeggeri in partenza dallo scalo scaligero potranno nuovamente raggiungere il sud-est della Sicilia. 🔗 Leggi su Veronasera.it
