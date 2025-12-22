Dalla messa al pranzo fino allo scambio dei regali Cosa accade alla corte dei Windsor il giorno di Natale Leggi su Amicait

Tra pochi giorni è Natale e alla corte dei Windsor, come in tantissime altre parti del mondo, fervono i preparativi. Come da tradizione, il 25 dicembre è, per i Windsor, una giornata da trascorrere in famiglia. Si tratta, però, pur sempre della famiglia di un re. Tra regali, discorsi e pranzi, ecco cosa accade dietro le porte di palazzo nel giorno più magico dell’anno. La location nel Norfolk. Squadra che vince non si cambia. Così come la location. Da anni la royal family britannica trascorre il giorno di Natale a Sandringham, nel Norfolk. Era stata la regina Elisabetta a dare il via a questa usanza. 🔗 Leggi su Amica.it

Leggi anche: Un quotidiano svedese ha pubblicato uno scambio di email che dimostra i contatti tra la principessa Sofia e il pedofilo Epstein. Leggi su Amica.it

Leggi anche: Mimetica e carattere: la duchessa è andata a Sandhurst e si è messa alla prova con i militari. Leggi Amica.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tempo di Avvento e di Natale le Celebrazioni presiedute dall'Arcivesco mons. D'Ascenzo.

Domenica l’arcivescovo al pranzo con i poveri a Santa Teresa. Il 25 la Messa in carcere - facebook.com facebook