Presentata a marzo di quest’anno è già entrata nella classifica di Forbes delle 100 startup più promettenti. Si tratta di Avau profumi, il progetto di Leonardo, Carolina e Caterina Catalani. Ci sono profumi che si indossano e profumi che si ereditano. Non in senso materiale, ma emotivo. Crescono con noi, si sedimentano nella memoria, diventano linguaggio familiare prima ancora che creativo. Avau nasce proprio da questo: da una storia che profuma di pelle, di materie prime, di gesti tramandati e di una promessa che non vuole essere imposta, ma scelta. Avau, profumi di famiglia. Carolina, Caterina e Leonardo Catalani, co-founder di AVAU – Foto Courtesy Finmark Dietro il brand c’è una famiglia che nella profumeria è cresciuta davvero. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal Vaticano alla nicchia: tre fratelli e la nuova casa di profumi AVAU

