Dal truccabimbi alla musica tra sacro e profano | altra giornata di eventi natalizi in città
Sei appuntamenti organizzati dal Comune di Pescara per martedì 23 dicembre nell’ambito del cartellone “Pescara d’incanto” promosso dall’amministrazione e cioè sia dall’assessorato alla Cultrua che da quello agli eventi.Si inizia alle 15.30 con il truccabimbi e le mascotte che accoglieranno i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Via agli eventi natalizi in città: l'8 dicembre in piazza Salotto si accende l'albero tra musica e acrobazie aeree
Leggi anche: Benigni teologo tra sacro e profano regala alla Rai grandi ascolti e una bella pagina di servizio pubblico
Dal truccabimbi alla musica tra "sacro e profano": altra giornata di eventi natalizi in città - Ecco il calendario degli appuntamenti organizzati per martedì 23 dicembre dall'amministrazione nell'ambito del cartellone "Pescara d'Incanto" ... ilpescara.it
Santo Stefano in musica tra sacro e profano - L'abbiamo sentita in tutte le declinazioni ma la tonalità originale sembra essere quella proposta da Colomba Capriglione. rainews.it
Musica tra sacro e profano - Il sacro e il profano spesso erano lati di una stessa medaglia nel periodo barocco, tanto che i compositori dell’epoca si destreggiavano facilmente tra i due generi. ilrestodelcarlino.it
La Miglior Vita Possibile. Lorenzo Tozzi · Io sono arrabbiatissimo. Musica e colori per i bambini: Truccabimbi e Lettura animata de "La bambina e la medusa rosa" Oggi alle 16 al Punto.Vita della Fondazione La Miglior Vita Possibile, Sotto il Salone a #Padova, - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.