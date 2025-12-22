Un panettocino al cioccolato – o, per chi lo preferisce, un mini pandoro – per portare un momento di dolcezza e di festa anche ai piccoli pazienti ricoverati in Pediatria e neonatologia e al Pronto soccorso pediatrico. È il pensiero natalizio che i rappresentanti del Moto Club Lampeggianti Blu. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Dal motoclub Lampeggianti Blu un mini pandoro o panettone per i bambini della Pediatria

