Dal motoclub Lampeggianti Blu un mini pandoro o panettone per i bambini della Pediatria
Un panettocino al cioccolato – o, per chi lo preferisce, un mini pandoro – per portare un momento di dolcezza e di festa anche ai piccoli pazienti ricoverati in Pediatria e neonatologia e al Pronto soccorso pediatrico. È il pensiero natalizio che i rappresentanti del Moto Club Lampeggianti Blu. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Pandoro, panettone e biscotto di Natale: spopolano le fragranze gourmand da mettere sotto l’albero (in versione mini)
Leggi anche: Pandoro batte il panettone, è il dolce preferito dal 52% degli italiani
Natale di dolcezza in pediatria grazie al Moto Club Lampeggianti Blu - per portare un momento di dolcezza e di festa anche ai piccoli pazienti ... piacenzasera.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.