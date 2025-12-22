Dal Mit 17 milioni per la manutenzione delle chiese Terzi | Restaureremo gli affreschi di Baschenis alla Roncola

Bergamo. Buone notizie per gli affreschi di San Defendente nella chiesa alla Roncola San Bernardo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha firmato il decreto di riparto delle risorse del Ministero destinate, per il triennio 2025-2027, ad interventi di manutenzione e riqualificazione su immobili di culto. Il programma triennale consta di 47 interventi distribuiti in 10 Regioni italiane, secondo le istanze avanzate da parrocchie, diocesi ed altri Enti di culto, per un valore complessivo di euro 17.061.369,00. Per la realizzazione degli interventi, i singoli beneficiari potranno stipulare apposite convenzioni con i Provveditorati alle opere pubbliche territorialmente competenti o con altre Stazioni appaltanti qualificate.

