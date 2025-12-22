Dal Ministero in arrivo 4,3 milioni di euro per chiese e luoghi di culto | gli interventi

Tempo di lettura: 2 minuti “In arrivo dal Mit per la Campania oltre 4,3 milioni di euro per la manutenzione e la riqualificazione di chiese ed edifici di culto. Il ministro Matteo Salvini ha firmato il decreto che stanzia risorse per il triennio 2025-2027 e che serviranno per interventi importanti da realizzare così come richiesto dalle parrocchie, diocesi e altri Enti di Culto su immobili che oltre a rivestire un ruolo fondamentale nella vita religiosa della nostra regione rappresentano storia, arte, memoria, tradizioni che vanno custodite. Per la provincia di Salerno, le risorse saranno impiegate per il Santuario di Santa Sofia in Poderia (Comune di Celle di Bulgheria), per la Chiesa Maria SS Potentissima in Acquavena (Comune di Roccagloriosa), per la Chiesa di Sant’Alfonso (Comune di Marina di Camerota), per il Santuario di Santa Maria della Stella (Comune di Casaletto Spartano). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

