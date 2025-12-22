Dal brindisi alla spa o al circo fino alla notte in Autodromo | 8 idee per un Capodanno speciale a Monza e dintorni
Si può decidere di brindare a teatro, per salutare il 2025 e accogliere l'anno nuovo tra risate e balletti, oppure al circo, dove uno spettacolo innovativo si affiancherà a un veglione parecchio speciale. O ancora si può scegliere per il totale relax alla spa, ammantati di un'atmosfera. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Capodanno al circo a Monza
Leggi anche: Monza, il veglione di Capodanno in autodromo: come accedere e quanto costa
Brindisi, fuga dal circo: elefante sorpreso a passeggiare sul marciapiede tra le auto in sosta - Un elefante “ospite” di un circo che in questi giorni si trova a Francavilla Fontana, nella provincia pugliese di Brindisi, che si allontana dal suo recinto eludendo la sorveglianza e se ne va a ... fanpage.it
Lite da circo per la giunta - Si smorzano i toni dell'infervorata battaglia del sindaco di Brindisi del Pd, Mimmo Consales, contro gli animali nel circo, come riporta Lagazzettadelmezzogiorno. ilgiornale.it
Sì ad animali nei circhi Tar smentisce il comune di Brindisi Aidaa: «E noi boicottiamo il circo» - Andrò fino al Consiglio di Stato, continueremo questa battaglia certi di avere ragione»: il sindaco di Brindisi, Mimmo Consales, non ... lagazzettadelmezzogiorno.it
: Vieni anche tu a festeggiare l'inizio del nuovo anno con gli artisti del Circo! Inizio serata ore 21:45 spettacolo del circo brindisi di mezzanotte con gli artisti giochi e balli fino a tarda notte - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.