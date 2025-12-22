Da Riyadh a Perth, la presenza delle squadre italiane all’estero evidenzia un fenomeno di crescente attenzione internazionale, mentre il campionato nazionale sembra perdere centralità. Quattro club si sono spostati in Arabia Saudita con ingaggi significativi, lasciando le altre sedici a disputare il torneo in Italia, spesso oscurato da trofei meno coinvolgenti. Questa situazione riflette la complessa realtà del calcio contemporaneo, in cui interessi economici e sportivi si intrecciano in modo sempre più evidente.

Quattro squadre ricoperte d’oro per andare in Arabia Saudita e le altre sedici rimaste in Italia per il campionato che finisce oscurato da un trofeo che non interessa quasi a nessuno. Poi, fra un mese, altre due (forse, ancora non si sa) addirittura in Australia, con fuso orario diverso, arbitro straniero, parità di condizioni a farsi benedire. Partite giocate in stadi mezzi vuoti e per l’altra metà pieni di figuranti che esultano ai gol della squadra avversaria. Disagi per i pochi, coraggiosi italiani che si sono sobbarcati la trasferta e hanno avuto un rientro da incubo. Da Riyadh a Perth, la Serie A in giro per il mondo sembra un circo per chi offre di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

