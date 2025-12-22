Da oggi Palazzo San Michele custodisce l’opera dell’artista tedesco Steffen Maria Ost
Arezzo, 22 dicembre 2025 – . “Con il tempo, Castiglion Fiorentino è diventato uno spazio in cui ci sentiamo accolti, dove quiete, storia e vitalità si incontrano in modo autentico. Da questo legame profondo è nato il dipinto”. Si chiama “Stadt, Land, Fluss” (Città, Paese, Fiume) ed è il titolo dell’opera dell’artista Steffen Maria Ost, tedesco di origine, che insieme alla moglie Claudia ha scelto la città di Castiglion Fiorentino come il loro “buen retiro”. “Mia moglie, Claudia Mancini, ed io soggiorniamo più volte l’anno in questo luogo per noi molto speciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: L’Opera di Santa Maria del Fiore, come agisce la onlus dalle radici medievali che difende i gioielli dell’arte fiorentina e custodisce Duomo, battistero e campanile di Giotto
Leggi anche: "Moments of blues", la nuova esposizione dell'artista tedesco Bernd Baldus
Beato Angelico a Palazzo Strozzi; Progetti fantasma al San Michele, dopo inchiesta di l’istituto chiede indietro i fondi alle Onlus; Palazzo Starita torna a splendere: concluso il restauro sarà un nuovo polo culturale del centro storico; Il Gruppo Presepisti San Nicola espone nella Biblioteca di San Ferdinando.
Palazzo San Michele culla di presepi: a Bari ben 28 opere artigianali in mostra - Un percorso di bellezza, sapienza antica e tradizione, capace di tenere insieme fede, memoria e ricerca artistica ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Oggi Babbo Natale, nella sua casa di Palazzo Tursi, ha accolto centinaia di bambini con le loro famiglie: uno spettacolo meraviglioso fatto di sorrisi, magia e condivisione. La Casa di Babbo Natale vi aspetta anche nei prossimi giorni, fino al 24 dicembre, con i - facebook.com facebook
Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo. In particolare il colloquio, nel ricordare il cinquantesimo anniversario dell’indipendenza mozambicana e dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.