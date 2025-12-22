Da infopoint a bookcroosing le vecchie edicole possono rinascere | la proposta di Di Stefano Pd
Fermare l’azione di dismissione delle edicole storiche per riconvertirle e dargli una nuova vita che sia parte integrante di quella cittadina facendone punti informativi turistici o infopoint digitali, o anche spazi culturali come bookcrossing, mini biblioteche o spazi espositivi, ma anche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Da infopoint a bookcroosing, le vecchie edicole possono rinascere: la proposta di Di Stefano (Pd) - Con una interrogazione urgente la consigliera comunale ha chiesto di fermarne la dismissione e aprire una riflessione per trasformarla in presidi socio- ilpescara.it
21 Infopoint per il turismo su due ruote del Veneto, rigenerando le vecchie edicole delle località turistiche - Per il suo primo concorso, la piattaforma Aurea invita i partecipanti a progettare un info point destinato a sostituire o rigenerare le ex edicole dismesse lungo le ciclovie regionali. professionearchitetto.it
