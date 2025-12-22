Da Campiglio a Cortina i prezzi folli del Capodanno in montagna | quasi 10mila euro per una notte Ma 20 milioni di italiani in viaggio

Sempre più caro l’ultimo dell’anno in montagna. Eppure, in overbooking. Da Cortina a Courmayeur, passando per Madonna di Campiglio, i prezzi per festeggiare l’ultimo dell’anno in hotel sono decisamente fuori portata. Anzi, a volte la cifra per poco non supera l’altitudine delle località scelte per trascorrere l’ultima notte dell’anno, sperando di fare più di un brindisi di benvenuto al 2026. Qualche esempio? Per passare la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio a Campiglio – si legge sul sito di «Booking» – ci vogliono ben 9.702 euro. Mentre in Val d’Aosta, a Courmayeur, nell’unico albergo ancora disponibile una stanza matrimoniale, costa poco meno di 1. 🔗 Leggi su Open.online

